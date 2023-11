Idle Miner é um jogo clicker ocioso onde você (com a ajuda de seu fiel gato) percorre as minas para coletar materiais. Você pode atualizar sua picareta com novos minerais e materiais, mas só porque você comprou uma atualização não significa que ela será sempre melhor. Mine, clique e crie seu caminho no jogo e veja até onde você pode chegar!Clique no sino no canto inferior esquerdo para minerar mais rápido. Siga o tutorial no início do jogo para todos os detalhes! Idle Miner foi criado por Denis Olenison. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Idle Miner gratuitamente no Poki.Idle Miner só pode ser jogado no seu computador por enquanto.

Site: poki.com

