The Secret of Tetrapylae é um jogo clássico de apontar e clicar onde você será levado em uma aventura misteriosa pela cidade medieval de Tetrapylae. Preste atenção ao que está ao seu redor e acompanhe a história do jogo para descobrir o Segredo das Tetrapylae. Mas tenha cuidado! Certas coisas não são o que parecem e talvez você precise dar alguns passos para trás para continuar sua jornada. Controles: Rato - Clique Sobre o criador: O Segredo das Tetrapilas é criado por Ludivorus.

Site: poki.com

