War of Caribbean Pirates

Arghhhh amigo! Você tem o que é preciso para ser o último pirata sobrevivente? Explore o Caribe para derrotar seus inimigos e continuar sua busca neste thriller de luta com espadas. Mas cuidado! Cada nova aldeia terá seu próprio tipo de pirata com poderes e habilidades próprios. Corte, bloqueie e corra para conquistar seus inimigos e os mares abertos nesta aventura pirata cheia de ação. Controles: WASD - mover Rato - olhe ao redor Clique esquerdo - ataque Clique com o botão direito - bloquear Barra de espaço - pular Turno - corrida Q - rolagem C - agachar L - bloquear/desbloquear mouse

Site: poki.com

