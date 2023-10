Blightborne é um jogo onde você tem que atravessar várias masmorras para encontrar um artefato especial. No mundo de Blightborne, você começa em uma vila que está atormentada há anos. As pessoas mudam-se, as colheitas estão a falhar e há até notícias de criaturas estranhas que visitam a cidade à noite. Você deve recuperar um artefato poderoso para fazer a vila prosperar novamente. Atravesse masmorras perigosas, derrote criaturas malignas, colete moedas para comprar itens especiais e, por fim, recupere o artefato mágico. Você é corajoso o suficiente para embarcar nesta missão, passar por todas as masmorras e salvar a vila?Controles:Teclas de seta - moverZ - atacar X - traçoF - painel de habilidadesA - habilidade anteriorB - retornar à aldeiaP - pausaC - colocar portalV - pegar portalS - próxima habilidadeSobre o criador:Blightborne foi criado por Mizadev. Eles são conhecidos pelo jogo Towntopia, aqui jogável no Poki.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Blightborne. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.