Apple Knight: Mini Dungeons é um RPG de plataforma de ação onde você é um herói corajoso que tem uma espada confiável e muitas maçãs. Explore um reino em uma terra de fantasia distante, onde você pode embarcar em aventuras heróicas. Descubra florestas mágicas e lute contra os inimigos assustadores, colete ouro e joias valiosas em masmorras escondidas, desbloqueie novos trajes emocionantes e derrote todos os chefes difíceis que o jogo fizer você enfrentar. Pule, corra, balance, jogue maçãs, faça o que for preciso para completar Apple Knight: Mini Dungeons e desbloqueie todos os segredos do jogo.Move - WASD ou teclas de setaSalte - Z ou J ou SpaceAttack - X ou K ou ControlDash - V ou ; ou maçãs AltThrow - C ou L ou ShiftApple Knight: Mini Dungeons é criado pela Limitless LLC. Eles têm outro jogo no Poki: Apple Knight, Apple Knight: Fight e Viking Village!Você pode jogar Apple Knight: Mini Dungeons gratuitamente no Poki.Apple Knight: Mini Dungeons pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets .

