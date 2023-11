Dyna Boy é um jogo de aventura onde você é um corajoso mineiro com a missão de reunir todas as joias que encontrar pelo caminho. Exploda blocos e criaturas perigosas com TNT para abrir caminho e tome cuidado com todos os tipos de armadilhas! Você consegue sair do perigoso mundo subterrâneo?

