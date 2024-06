Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Stickman Parkour 3 é um jogo de ação que convida você para uma emocionante aventura no mundo dos stickmen! Corra por todos os níveis repletos de corridas, saltos, giros e mais acrobacias! Cuidado com várias armadilhas, plataformas complicadas e inimigos espreitando na esquina. Colete o máximo de frutas que puder ao longo do caminho para aumentar sua pontuação. Quer desafiar seus amigos? Entre em ação on-line e compita em emocionantes partidas PvP para ver quem é o melhor jogo de plataformas. Ou junte-se ao modo cooperativo para superar obstáculos juntos. Prepare-se para correr e pular ao lado de seus amigos!

Site: poki.com

