War Lands é um RPG cheio de ação com masmorras e inimigos gerados processualmente. Você começa como um guerreiro que pode se especializar em qualquer árvore de habilidades, seja espada e escudo ou habilidades mágicas. Você enfrentará hordas de esqueletos, magos, trolls e muitos outros inimigos que derrubarão novos itens e armas. Certifique-se de destruir objetos ambientais para encontrar itens valiosos, pois eles o ajudarão a melhorar seus equipamentos e feitiços. Cada jogabilidade será diferente quando você estiver jogando War Lands. Prepare-se e prepare-se para esta aventura de fantasia única!Movimento - WASD ou teclas de seta Ataque - Painel do botão esquerdo do mouse - Menu de personagem espacial - Inventário C - Pausa B - PWar Lands é criado pelo Titan Games Studio. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

