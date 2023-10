Depois que a célula-mãe é infectada, as células locais se unem para destruir todas as células infectadas! Nano War é um jogo de estratégia onde para vencer, você tem que capturar todas as células infectadas e torná-las azuis! Capture as células neutras primeiro para aumentar sua força antes de atacar as células infectadas para vencer! Você consegue remover todas as células ruins do corpo para trazer o equilíbrio de volta?Mova o cursor do mouse e arraste uma linha de uma célula para outra para enviar célulasNano War foi criado pela Okashi Games. Confira o outro jogo deles no Poki: MicroWars! Você pode jogar Nano War de graça no PokiNano War pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Nano War. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.