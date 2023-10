Você é o próximo Ninja Shurican? Abra caminho através de obstáculos e muito mais para avançar de nível em nível, desafio em desafio ou através do modo infinito. Guie seu ninja para a segurança através deste jogo tipo Flappy Bird para ganhar pontos que você pode trocar por melhores roupas e armas. Cuidado com as bordas de fogo; eles são tão perigosos quanto os obstáculos que você enfrentará! Controles: Clique do mouse/teclado - Pular Sobre o criador: Ninja Shurican foi criado pela SnoutUp Games, com sede na Lituânia. Você deve conhecer os jogos SnoutUp da luta de kung-fu Iron Snout, do jogo de tiro com tema suíno Cave Blast, do beat-’em-up Bacon May Die (também com tema de porco) e do lutador de espadas lutador de porcos.

Site: poki.com

