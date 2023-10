Finger Cook é um jogo de culinária onde você aprende a fazer um bolo de cenoura! Finger Cook foi criado por Functu. Em Finger Cook, você é o chef, preparando um bolo de cenoura baseado em uma receita real. Certifique-se de seguir todos os passos na ordem certa e fazer o mais delicioso bolo de cenoura. As ações que você precisa realizar são mostradas na parte superior da tela. Na parte inferior há um cronômetro. Certifique-se de seguir todas as etapas com rapidez suficiente para obter uma classificação de 3 estrelas! Ao terminar, você receberá a receita para experimentar e fazer um verdadeiro bolo de cenoura! Controles: Clique do mouse - açãoSobre o criador: Finger Cook foi criado por Functu.

Site: poki.com

