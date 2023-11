Laser Quest é um jogo de raciocínio no qual você controla uma arma laser. Você percorre misteriosos castelos flutuantes, onde seu objetivo é iluminar todos os cristais com a luz do seu laser. Existem muitos obstáculos nos castelos que podem bloquear a sua luz, então você terá que descobrir o caminho perfeito! Você pode clicar em sua arma para mudar a direção do laser. Existem dezenas de níveis para jogar e armas para desbloquear! Você tem a mente afiada necessária para resolver todos os quebra-cabeças?

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Laser Quest. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.