Huggy Wuggy Shooter é um jogo de ação assustador onde você deve sobreviver a hordas de brinquedos assombrados usando várias armas. Nesta aventura horrível, você está preso dentro da fábrica de brinquedos de Huggy Wuggy, onde todos os brinquedos negligenciados ganharam vida com nada além de fúria. Todas as noites, eles atacam visitantes desavisados, e agora é a sua vez. Caminhe pela colorida fábrica abandonada e atire em todos os brinquedos possuídos que estiverem no seu caminho. Há uma infinidade de armas para escolher, então você também pode se divertir nesta atmosfera sombria. Esteja constantemente atento ao que está ao seu redor e fique atento aos inimigos que aparecem repentinamente na escuridão. Quantos dias você consegue durar no Huggy Wuggy Shooter?Movimento - WASD ou teclas de setaAtirar - Clique esquerdo do mouseExecutar - (Segure) ShiftAim - Botão direito do mouseTrocar arma - Roda do mouse ou teclas numéricas de 1 a 7Recarregar - Roda do mouseTrocar arma - Roda do mouseAtaque de faca - Granada FThrow - GHuggy Wuggy Shooter foi criado por GoGoMan. Jogue seu outro jogo no Poki: Neon Flytron: Cyberpunk RacerHuggy Wuggy Shooter se assemelha a outros jogos semelhantes, como Five Nights at Freddy's (FNAF) ou Poppy Playtime. Você pode jogar este jogo em seu navegador no Poki. Para mais jogos assustadores como este, confira nossa seção Jogos assustadores.Huggy Wuggy Shooter é gratuito para jogar no Poki.Huggy Wuggy Shooter pode ser jogado no seu computador.

Site: poki.com

