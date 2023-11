Fleeing the Complex é o quinto e último jogo da série herdada de Henry Stickmin. Neste jogo, seu objetivo é ajudar Henry Stickmin a escapar da Cela B! Você pode optar por passar furtivamente pelos guardas, romper os postos de controle ou pegar uma arma e lutar. Encontre as chaves do caminhão e vá embora! Você pode encontrar todos os jogos de Henry Stickman no Poki para jogar gratuitamente online agora. Use o botão esquerdo do mouse para interagir com os objetos.Fleeing the Complex foi criado por Puffballs United. Jogue seus outros jogos lendários de Henry Stickmin no Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond e Infiltrating the Airship

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Fleeing the Complex. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.