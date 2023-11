Infiltrating the Airship é o quarto capítulo da popular série de jogos Henry Stickmin. Tente não falhar durante uma missão mortal no céu! Infiltrar-se na Aeronave desafia você a tomar decisões arriscadas em situações de vida ou morte. Você começará escolhendo o fone de ouvido, a bala de canhão, a arma de agarrar ou a mão pegajosa. Cada cena apresenta uma nova maneira de morrer. Você já descobriu todos os finais possíveis? Você pode encontrar todos os jogos de Henry Stickman no Poki para jogar gratuitamente online agora. Use o botão esquerdo do mouse para interagir com os objetos. Infiltrating the Airship foi criado por Puffballs United. Jogue seus outros jogos lendários de Henry Stickmin no Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Stealing the Diamond e Fleeing the Complex

Site: poki.com

