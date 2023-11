Stealing the Diamond é o terceiro capítulo da popular série de jogos Henry Stickmin. Ajude Henry Stickmin a invadir um museu e executar um roubo de diamantes. Escolha um dos métodos arriscados para obter o diamante e observe as consequências de suas ações. Esta aventura de apontar e clicar coloca você na pele de um ladrão de joias. Você deve tomar decisões perigosas em cada etapa do processo de roubo. Escolha as ações certas para fugir com os diamantes! Você pode encontrar todos os jogos de Henry Stickman no Poki para jogar gratuitamente online agora. Use o botão esquerdo do mouse para interagir com os objetos. Stealing the Diamond foi criado por Puffballs United. Jogue seus outros jogos lendários de Henry Stickmin no Poki: Breaking the Bank, Escaping the Prison, Infiltrating the Airship e Fleeing the Complex

Site: poki.com

