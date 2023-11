Breaking the Bank é a primeira parcela da popular série de jogos Henry Stickmin. Ajude Henry Stickmin a invadir um banco situado no meio do deserto. Escolha uma das decisões arriscadas e observe o desenrolar do resto da história. Você pode cavar túneis, usar explosivos, perfurar com lasers, demolir com bolas de demolição, usar um teletransportador ou até mesmo um disfarce! Certifique-se de jogar Breaking the Bank várias vezes para obter todos os finais. Você pode encontrar todos os jogos de Henry Stickman no Poki para jogar gratuitamente online agora. Use o botão esquerdo do mouse para interagir com os objetos. Breaking the Bank foi criado por Puffballs United. Jogue seus outros jogos lendários de Henry Stickmin no Poki: Escaping the Prison, Stealing the Diamond, Infiltrating the Airship e Fleeing the Complex

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Breaking the Bank. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.