Escaping the Prison é a segunda parcela da série herdada de Henry Stickmin. Seu objetivo é passar pelos guardas sem ser pego. Você pode escolher entre uma variedade de ferramentas em cada estágio do jogo: Arquivo, Celular, Broca, Bebida NrG, Teletransportador e Lançador de Foguetes. Se você fizer todas as escolhas certas, poderá sair vivo! Você já descobriu todos os finais possíveis? Você pode escapar do Lame Way, do Sneaky Way ou do Badass Way! Você pode encontrar todos os jogos Henry Stickman no Poki para jogar gratuitamente online agora. Use o botão esquerdo do mouse para interagir com os objetos. Use a variedade de ferramentas em cada nível para passar pelos guardas. Escaping the Prison foi criado pela Puffballs United. Jogue seus outros jogos lendários de Henry Stickmin no Poki: Breaking the Bank, Stealing the Diamond, Infiltrating the Airship e Fleeing the Complex

