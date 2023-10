Drill Up é um jogo de habilidade onde você precisa subir pelo chão e marcar a pontuação mais alta! O Drill Up foi criado pela UAB Applava. Suba pelo núcleo da Terra e tente coletar algumas moedas, mas tenha cuidado, o magma está abaixo de você e está subindo. Seja rápido o suficiente para perfurar a lava e certifique-se de mirar nas rodas giratórias, se você errar , você não vai conseguir. Desbloqueie todos os personagens e avance, estabeleça um novo recorde e torne-se o mestre número 1 do Drill Up!Controles:Espaço / Clique - puleSobre o criador:Drill Up foi criado pela UAB Applava.

Site: poki.com

