Backflipper é um jogo de física tipo ragdoll onde você dará cambalhotas em arranha-céus, casas, árvores e muito mais. Dos criadores que trouxeram Flip Master e Flip Diving, jogue o novo jogo Backflipper da MotionVolt no Poki para provar que você é o melhor back flipper da cidade. Com vários obstáculos, certifique-se de que seu tempo esteja correto para acertar todos os seus saltos. Jogue o jogo Backflipper e ganhe moedas ao longo do caminho para desbloquear personagens como pinguim, presidente, astronauta e muito mais, todos com características únicas. Neste jogo de esportes, você pode fazer os backflips mais legais. Feliz lançamento!Mouse - Clique, segure e mova para virar e pousar - Mova o mouse para a esquerda ou para a direita para mover o backflipper enquanto gira para garantir que eles caiam no tapete! - Ganhe moedas e desbloqueie outros flippers com habilidades especiais para ajudá-lo a conseguir ainda mais flips! Backflipper é criado pela MotionVolt Games com sede em Helsinque, Finlândia. Eles também são os criadores dos sucessos Flip Diving e Flip Master.

Site: poki.com

