Em Jump Around você controla a rotação do mundo sob seus pés saltadores! Salte ao redor do mundo e colete todas as moedas e itens especiais, e estabeleça um salto em distância recorde ao terminar o nível. Tenha cuidado com a água, os espinhos e outros perigos ao percorrer todo o caminho. Acerte habilmente seus saltos nos blocos para pular cada vez mais alto e evitar obstáculos. Desbloqueie todos os personagens e complete todos os níveis para se tornar o melhor mestre do salto.Espaço - siga em frenteJump Around foi criado por Kiemura, conhecido por jogos como Picky Package, Piranh.io e Tap Roller.

Site: poki.com

