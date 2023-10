Narciso é um jogo de habilidade criado por Alex Johansson. Você está controlando dois corredores que precisam pular os espaços entre os blocos. Os personagens correm simultaneamente e os saltos que devem dar nem sempre são os mesmos. Tente manter o foco em ambos os personagens para completar os níveis. Preste muita atenção nos personagens e veja como a gravidade irá afetá-los de forma diferente, fazendo com que eles se cruzem em determinados saltos. Existem 50 níveis para serem concluídos. Ficando preso? Existe sempre a possibilidade de jogar com outra pessoa, cada uma controlando um único corredor. Quão longe você consegue chegar?Pular para o personagem superior - seta para cimaPular para o personagem inferior - seta para baixoAlex Johansson é um criador do Reino Unido e este é seu primeiro jogo no Poki.

Site: poki.com

