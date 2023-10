Pogo Run é um jogo onde você tem que competir com outros no seu pula-pula! Certifique-se de desviar de todos os obstáculos que aparecem em seu caminho e vencer os outros 4 jogadores até o fim. A corrida no Pogo Run é baseada em um sistema de nocaute. Se você terminar em último, o jogo termina. A cada rodada (4 no total) o último jogador é eliminado. Certifique-se de não terminar em último nos primeiros 3 jogos e vencer na última rodada para ganhar o troféu! No final de cada nível há um alvo que você pode atingir para ganhar alguns pontos extras. Ganhe todos os seus jogos, ganhe todos os troféus e torne-se o melhor jogador de Pogo Run!Mova - clique / setasPogo Run foi criado por Kiemura, baseado na Finlândia. Kiemura é conhecido por jogos como Piranh.io, Tap Roller, Jump Around e Picky Package.

Site: poki.com

