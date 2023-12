Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Up Together no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Em Up Together, seu objetivo é pular até o topo! Escolha sua fruta ou vegetal preferido, escolha um nome bonito e embarque em uma aventura de parkour. Pise nos blocos azuis para ganhar velocidade e pular ainda mais, mas evite os blocos vermelhos! Quanto mais alto você chegar, melhor será sua posição na tabela de classificação, então tente chegar o mais longe que puder. E fique atento, pode haver alguns segredos escondidos por aí... Você tem a habilidade de parkour para chegar ao topo do Up Together?

Site: poki.com

