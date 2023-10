Recoil é um jogo de plataforma/ação de Martin Magni. Você joga como um pequeno personagem e, usando várias armas, precisará matar os desagradáveis ​​​​vírus rosa! Você não pode se mover, sua única maneira de se mover é usando o recuo de sua arma para se impulsionar! Cuidado com os picos, eles irão eliminá-lo instantaneamente! Interaja com muitas mecânicas diferentes e avance em cada nível! Clique do mouse para atirarRecoil foi criado por Martin Magni. Jogue seus outros jogos no Poki: Drive Mad e Speed ​​​​King!Você pode jogar Recoil gratuitamente no Poki.Você pode jogar Recoil no celular e no desktop gratuitamente no Poki.

