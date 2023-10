Drive Mad é um jogo de carros onde você dirige em uma pista cheia de obstáculos. Seu objetivo é chegar à linha de chegada inteiro. Você tem que equilibrar sua velocidade para que seu carro não capote. Isso é mais difícil do que parece, pois há muitas acrobacias e obstáculos emocionantes e criativos para você aproveitar. Você tem o que é preciso para terminar todos os níveis no Drive Mad?Direcione para frente - W, D, X, Seta para cima, Seta para a direita, Clique do mouseDirecione para trás - S, A, Z, Seta para baixo, Seta para a esquerdaDrive Mad é criado por Martin Magni . Jogue seus outros jogos de arcade no Poki: Speed ​​KingVocê pode jogar Drive Mad gratuitamente no Poki.Drive Mad pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

