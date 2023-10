Monster Tracks é um jogo de habilidade onde você deve dirigir por caminhos traiçoeiros com movimentos aéreos. É por isso que você deve ter cuidado ao pisar no pedal, pois qualquer manobra incorretamente intensa pode arquear o caminhão para trás, fazendo com que você o vire de cabeça para baixo. Estude o caminho com cuidado e mantenha uma ligeira inclinação para trás, pois a maioria dos obstáculos o impulsionará para frente. Ajuste sua velocidade de acordo com o que o nível atual exige e você dominará esse desafio rapidamente! Cuidado com obstáculos como pontes estriadas, seixos, troncos de árvores, moinhos de vento, rampas e, claro, um corpo de água que fará com que você perca o jogo se cair nele. Você terá a oportunidade de usar a oficina e atualizar a potência, a aderência e o peso do seu veículo, para poder enfrentar os próximos desafios com facilidade. Não se esqueça de compartilhar Monster Tracks com seus amigos e comparar suas pontuações mais altas!Direcione para frente - W, D, X, seta para cima, seta para a direita, clique do mouseDirecione para trás - S, A, Z, seta para baixo, seta para esquerdaMonster Tracks é criado por Martin Magni. Jogue seus outros jogos de arcade no Poki: Drive Mad, Recoil e Speed ​​KingVocê pode jogar Monster Tracks gratuitamente no Poki.Monster Tracks pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Monster Tracks. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.