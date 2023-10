Noob Drive é um jogo de carros em ritmo acelerado com estética em blocos. Seu objetivo é levá-lo ao ponto de destino o mais rápido possível. Vá a toda velocidade enquanto usa os botões de direção para se equilibrar no ar e sempre tente pousar sobre as rodas! Cronometre suas acrobacias com cuidado para não perder velocidade, caso contrário você não poderá voar sobre os penhascos perigosos e lacunas traiçoeiras que podem destruir seu veículo. Pegue todas as moedas em todos os níveis para comprar skins únicas e incríveis. Você consegue dominar todos os 48 níveis emocionantes em Noob Drive? Não se esqueça de compartilhar com seus amigos para descobrir quem consegue terminar o jogo mais rápido e ser o campeão!Dirigir - teclas de seta W/S ou para cima/para baixoDirecionar - teclas de seta A/D ou esquerda/direitaNitro - ShiftReiniciar - RNoob Drive foi criado por Vanorium. Jogue seu outro jogo de plataformas de quebra-cabeça no Poki: Noob ArcherVocê pode jogar Noob Drive gratuitamente no Poki.Noob Drive pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

