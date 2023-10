Moving Truck: Bounty é um jogo de plataforma de quebra-cabeça no qual você transfere carga para o seu destino sem danificar a carga. Dirija do ponto A ao B prestando atenção às estradas esburacadas, aos riscos ambientais, como queda de pedras, buracos e grandes engenhocas que podem aumentar a velocidade ou fazer com que você derrame suas mercadorias. Certifique-se de reduzir ao mínimo os erros para que eles não reduzam seus ganhos. Você pode até realizar acrobacias se se sentir corajoso. Você também pode comprar muitos itens incríveis com o dinheiro que ganhou, como uma nova pintura, skins de carro, etiquetas, novas rodas, entre outros! Não se esqueça de usar o Nitro para maximizar sua pontuação!Mova para a esquerda/direita - A/D ou setas para a esquerda e para a direitaAcelere - W ou Seta para cimaNitro - Barra de espaçoMoving Truck: Bounty foi criado pela 7Spot Games. Jogue seus outros jogos de quebra-cabeça no Poki: Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader , Truck Loader 4 e Truck Loader 5Você pode jogar Moving Truck: Bounty gratuitamente no Poki.Moving Truck: Bounty pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

