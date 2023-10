Ninja Mouse é um jogo de plataforma e quebra-cabeça no qual você é um rato fofo em busca de comida. Infiltre-se nas casas e encontre queijos passando por armários, gavetas, armários, sofás, cofres e praticamente qualquer coisa com a qual você possa interagir! Existem quebra-cabeças de salto, obstáculos, armadilhas e, o mais importante, gatos inteligentes esperando para pegá-lo no local em flagrante. Evite o olhar deles, planeje bem seus movimentos e ataque sempre que ninguém estiver olhando. Se você não conseguir passar furtivamente por um gato, pule e pise em sua cabeça para desarmá-lo. Tente coletar o máximo de estrelas que puder, porque conseguir todas as 150 desbloqueará um nível de bônus especial e você vai gostar dessa surpresa. E não se esqueça, você pode pular um nível se ficar preso. Você tem as habilidades necessárias para coletar todas as estrelas e fatias de queijo?Mover para a esquerda/direita - A/D ou teclas de setaSaltar - W ou Seta para cimaInteragir - ENinja Mouse foi criado pela 7Spot Games. Jogue seus outros jogos de quebra-cabeça no Poki: Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM- BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 e Truck Loader 5Você pode jogar Ninja Mouse gratuitamente no Poki.Ninja Mouse pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

