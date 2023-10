Lands of Blight é um jogo de ação e aventura onde você assume o controle de um personagem que ataca automaticamente a cada poucos segundos, e você precisa sobreviver às ondas contínuas de monstros. Simplesmente caminhe pela área e ataque tantos monstros quanto puder enquanto tenta escapar de suas garras. Você ganhará experiência e subirá de nível à medida que derrota seus incontáveis ​​​​inimigos, semelhante a outros jogos rogue-lite e RPG. E cada vez que você sobe de nível, você desbloqueia um poder aleatório que mudará a forma como você joga o jogo. Escolha qual power-up você receberá, pois isso terá consequências. Crie uma estratégia para o desenvolvimento do seu herói e certifique-se de escolher apenas os melhores poderes para ajudá-lo durante a noite. Existem poderes como cura, aumento do poder de ataque, raio de ataque ampliado e até feitiços emocionantes, como bola de fogo e relâmpago. Certifique-se de acertar os baús para desbloquear prêmios surpreendentes! Você consegue sobreviver até o amanhecer em Lands of Blight?Mover - WASD ou teclas de setaESC - Pausar ou retomarBarra de espaço - Aceitar escolhaLands of Blight foi criado pela 7Spot Games. Jogue seus outros jogos de quebra-cabeça no Poki: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 e Truck Loader 5Você pode jogar Lands of Blight gratuitamente no Poki.Lands of Blight pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

