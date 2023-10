Stickman Escape é um jogo de plataforma e quebra-cabeça onde você controla dois amigos stickman tentando escapar das instalações onde estão confinados. Tudo o que você precisa fazer é controlar a pessoa azul e coletar a chave azul, assumir o controle da pessoa vermelha e pegar a vermelha. chave. Simples, certo? Bem, é mais difícil do que você pensa. Existem guardas de segurança, câmeras, drones, lasers, tanques de ácido nos quais você pode cair e muito mais. Existem também outros prisioneiros dos quais você pode resgatar e desbloquear as fantasias. Na verdade, você pode desbloquear uma infinidade de skins e acessórios para manter o jogo atualizado. Não se esqueça de visitar a Roda da Sorte para ganhar algum dinheiro grátis enquanto faz isso. Sabemos que você tem a habilidade necessária para escapar. Go!Move - WASD ou teclas de setaInteragir/Usar - Personagem GSwitch - FZoom out - ZPause - ESCStickman Escape foi criado por PEGASUS. Jogue o outro jogo no Poki: Stickman Go!Você pode jogar Stickman Escape gratuitamente no Poki.Stickman Escape pode ser jogado no seu computador.

Site: poki.com

