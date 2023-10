Day of Meat: Radiation é um jogo de defesa de torre ocioso sobre como permanecer vivo em um deserto pós-apocalíptico. Depois que o planeta foi destruído por um evento apocalíptico, monstros radioativos começaram a causar estragos. É seu dever proteger você e sua base das ondas de monstros assustadores que atacam você. Sua base atirará automaticamente em todos os inimigos, mas seu trabalho é pesquisar e atualizar a base com eficiência, sem ser sobrecarregado por hordas. Descubra e atualize novas armas, instalações, projéteis, regeneração de saúde, poderes únicos surpreendentes e muito mais! Preste atenção ao fato de que as atualizações aplicadas no Laboratório serão permanentes. Portanto, mantenha um bom equilíbrio entre pesquisas em tempo real e atualizações de laboratório e acelere o jogo sempre que necessário. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos para ver quem consegue permanecer vivo por mais tempo!Clique ou toque em uma atualização na parte inferior da tela. Se o botão estiver verde, você tem fundos suficientes para pesquisá-lo. Se estiver vermelho, você precisa economizar um pouco mais. Day of Meat foi criado por Lampogolovii. Jogue seu outro jogo de tiro inativo em Poki: Day of Meat!Você pode jogar Day of Meat: Radiation gratuitamente em Poki.Day of Meat: Radiation pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

