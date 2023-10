Jogue State of Survival: The Zombie Apocalypse online gratuitamente com a nuvem móvel now.gg. Já se passaram seis longos meses desde o início do apocalipse zumbi que pôs fim às civilizações da humanidade. Agora só você e um grupo de seus amigos mais próximos podem lutar contra as intermináveis ​​hordas de monstros mortos-vivos que enxameiam as ruas desta cidade. Construa as defesas da sua cidade contra os exércitos de zumbis e mantenha seu povo vivo neste jogo de estratégia e sobrevivência para Android.

