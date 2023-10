Jogue Arknights online gratuitamente com a nuvem móvel now.gg. Arknights é o jogo de estratégia da Yostar onde você lidera a luta contra um vírus perigoso que tomou conta do mundo. Trabalhe lado a lado com o dedicado Amiya para recrutar e treinar Operadores e, em seguida, implantá-los em missões em todo o mundo. Defenda os inocentes e derrube qualquer um que estiver no seu caminho! O destino da Ilha de Rodes está nas suas mãos. Escolha os Operadores certos para cada trabalho e depois monte uma estratégia vencedora para derrotar seus inimigos em tempo recorde. Centenas de operadores estão fazendo fila para se juntar à sua equipe. Todos prontos e dispostos a fazer o que for preciso para proteger a Ilha de Rodes. Misture e combine-os para obter variedade e possibilidades ilimitadas!

