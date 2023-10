Marble Run 2D é um jogo de design de pistas que deixa sua imaginação correr (ou rolar) solta. Reorganize vários tipos de blocos e planos para criar uma superfície para a sua bola de gude atravessar. Você é totalmente livre para projetar as estruturas dos seus sonhos, pois aqui o céu é o limite. Quem imaginaria que a física seria tão divertida? Marble Run 2D é tão viciante que com certeza fará você perder suas bolinhas de gude!Construir / Navegar - Visão geral do botão esquerdo do mouse - Zoom do botão direito do mouse - ScrollMarble Run 2D foi criado pela Patyuk Games. Confira o outro jogo Marble Run no Poki!

Site: poki.com

