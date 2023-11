Marble Run é um jogo de simulação onde você pode construir sua própria pista de mármore 3D. Construa uma pista usando blocos de madeira esculpidos ou trilhos. Existem até itens especiais que você pode usar, como elevador, ventilador, canhão e muito mais! Escolha uma bola de gude e comece a criar sua pista. Você pode até colocar algumas lâmpadas na pista, ou alternar entre um fundo diurno ou noturno. Crie sua trilha, teste e não esqueça de salvar! Você consegue criar uma pista incrível de Marble Run? Controles: Construir - clique com o botão esquerdo do mouseVisão geral - clique com o botão direito do mouse (manter pressionado)Zoom - rolarMovimentar-se - teclas de setaSobre o criador: Marble Run foi criado pela Patyuk Games. Este é o primeiro jogo dele no Poki!

Site: poki.com

