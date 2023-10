Cookie Master é um jogo de simulação onde você projeta e decora vários tipos de biscoitos e os vende aos seus clientes. Tente servir criações que atendam aos desejos dos clientes e você se tornará um mestre em biscoitos de destaque em pouco tempo! À medida que avança no jogo, você terá acesso a ferramentas melhores para personalizar ainda mais suas sobremesas. Coloque seu chapéu de chef e pegue todos os seus utensílios de cozinha, porque Cookie Master é a melhor maneira de criar os biscoitos dos seus sonhos sem bagunçar cozinhas reais. Divirta-se e não se esqueça de mostrar aos seus amigos suas criações incríveis! Use o cursor do mouse para selecionar, arrastar e mover objetos. Cookie Master é criado pela FOMO Games. Confira seus outros jogos Doctor Hero, Perfect Peel e Screw Factory no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Cookie Master. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.