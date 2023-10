Doctor Hero é um jogo de cirurgia onde você começa como estagiário médico em um hospital e sobe de nível para se tornar um médico ou cirurgião. Diagnosticar seus pacientes, examinar seus membros, identificar suas aflições e doenças, operá-los e, eventualmente, ser o cirurgião mais bem sucedido do mundo! Você está pronto para curar o mundo, Doutor Herói? Use as ferramentas médicas com o botão esquerdo do mouse. Arraste e mova o cursor quando solicitado.Use - botão esquerdo do mouseO Doctor Hero é criado pela FOMO Games. Jogue seus outros jogos de simulação no Poki gratuitamente: Perfect Peel, Screw Factory, Cookie Master e Woodcraft.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Doctor Hero. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.