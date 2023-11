Hospital Stories: Doctor Basketball é um divertido jogo de simulação onde você trabalha na enfermaria de um time de basquete e opera os membros de sua equipe. Você sempre quis ser um médico maluco? Então entre neste jogo e aproveite a ridícula série de minijogos onde você terá que lidar com condições médicas exageradas de uma equipe peculiar e seus entes queridos. Encha pacientes com ketchup, remova machados, remende feridas, pingue velas em cicatrizes, estoure espinhas, bata cicatrizes com salsichas (?) e muito mais. Você será capaz de terminar todos os níveis? O Juramento de Hipócrates nunca foi tão comprometido. Use o mouse ou o dedo para interagir com o paciente ou use qualquer uma das ferramentas médicas. Histórias de hospitais: Doctor Basketball foi criado por WeDoYouPlay. Jogue seus outros jogos criativos e divertidos no Poki: hospital-Series-doctor-soccer, hospital-Series-doctor-rugby, Nonogram, Words Emoji e Sugar Eyes Você pode jogar Hospital Stories: Doctor Basketball no seu navegador ou no celular sem instalar ou baixando qualquer coisa gratuitamente no Poki.

