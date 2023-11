Hospital Stories: Doctor Rugby é um divertido jogo de simulação onde você se torna um cirurgião e um médico nesta série de minijogos onde você terá que lidar com situações médicas hilariantes e absurdas de um time de rugby. Remendar feridas, remover objetos, estourar espinhas, acertar cicatrizes com salsichas (?) e muito mais. Você conseguirá terminar todos os níveis?Use o mouse ou o dedo para interagir com o paciente ou use qualquer uma das ferramentas médicas.Histórias de hospitais: Doctor Rugby foi criado por WeDoYouPlay. Jogue seus outros jogos no Poki: Hospital Stories: Doctor Soccer, Nonogram, Words Emoji e Sugar Eyes Você pode jogar Hospital Stories: Doctor Rugby no seu navegador ou no celular sem instalar ou baixar nada gratuitamente no Poki.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Hospital Stories: Doctor Rugby. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.