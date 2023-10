Jogue mais alto! é um jogo de habilidade criado pela Sakkat Studios. Você é uma pessoa comum que pratica arremesso de basquete neste jogo, mas as coisas tomarão um rumo extraordinário com as atualizações de sua potência e velocidade. Jogue a bola no momento certo para lançá-la o mais alto possível e ganhar dinheiro com isso. Use o dinheiro que você ganhou para melhorar seu jogo e aumentar seu poder. Em breve sua bola chegará à atmosfera e até ao espaço! As pessoas dizem que o céu é o limite, mas obviamente essas pessoas ainda não jogaram Throw It Higher! Pressione o botão de arremesso para lançar a bola de basquete no ar. Quando ela cair novamente, pressione o botão de arremesso no momento certo para lançar a bola novamente com força total. Lançar - Toque / Botão esquerdo do mouse / Barra de espaço Jogue mais alto! é criado pelo Sakkat Studio. Jogue seus outros jogos casuais no Poki: indecent-escape, Sweet Run e Ground Digger

Site: poki.com

