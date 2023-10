Circuroid é um jogo de habilidade viciante criado pela Big Frost Games. Seu objetivo é simples: destruir o máximo de asteroides possível! Mas cuidado! Você precisará atravessar o círculo para mirar em seus alvos. Deixe um asteroide sair da sua órbita e o jogo acaba! Avance de nível para nível para desbloquear atualizações. Jogue Circuroid no Poki e reivindique sua posição como mestre do espaço! Controles: Mouse - Clique e arraste para mover Sobre o criador: Circuroid é criado pela Big Frost Games da Malásia. Eles também são os criadores do Smashy Duo.

Site: poki.com

