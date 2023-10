Smashy Duo é um jogo arcade de ritmo acelerado onde você controla dois heróis que lutam para atingir o maior número possível de monstros e zumbis antes de serem nocauteados. Mostre suas habilidades no tênis e derrote o máximo de zumbis que puder. Jogue Smashy Duo no Poki e desbloqueie power-ups e heróis para tornar seu jogo mais emocionante. O jogo Smashy Duo inclui até tabelas de classificação globais para que você possa ver como suas habilidades incríveis se acumulam! Jogue Smashy Duo gratuitamente em seu navegador e divirta-se destruindo o máximo de monstros futuristas que puder! Controles: Espaço - Iniciar Tecla de seta para a esquerda - Pressione para a esquerda Tecla de seta para a direita - Clique para a direita Sobre o criador: Smashy Duo é criado pela Big Frost Games, com sede na Malásia. Eles também são os criadores do Circuroid.

Site: poki.com

