Minibattles Survivor é um jogo arcade que contém 65 minijogos casuais fáceis de jogar! Diga adeus ao estresse com estes jogos de festa simples, mas desafiadores, em Minibattles Survivor. Suba a escada dos vencedores que consiste em 20 rodadas e vença todos os jogos para provar aos seus amigos que você é o verdadeiro sobrevivente! Represente seu país nas tabelas de classificação globais, desbloqueie o Modo Pro para praticar e melhorar, jogue novamente seus jogos favoritos e, o mais importante, divirta-se!Pressione o botão de ação no momento certo para ganhar pontos.Botão de ação principal - tecla de seta para cimaBotão de ação secundária - A ou botão esquerdo do mouse Botão de ação terciário - D ou botão direito do mouse Minibattles Survivor é criado por YouDevice! Jogue o outro jogo deles no Poki: SuperBattle 2Minibattles Survivor pode ser jogado no seu desktop e no seu celular gratuitamente no Poki.

Site: poki.com

