Ground Digger é um jogo de arcade casual desenvolvido por IP Zlata Roshchina. Você possui uma empresa de escavação neste jogo e todas as riquezas são suas. Mine e cave fundo na terra para descobrir pedaços de ouro, pedras preciosas e vários tipos de minerais. Atualize suas ferramentas e vá ainda mais fundo, onde estão as riquezas mais raras e valiosas. Há muitas surpresas neste show, e tudo que você precisa fazer é cavar.Selecione uma das três rotas para descobrir todas as riquezas escondidas embaixo dela.Dig - Clique com o botão esquerdo do mouse.Ground Digger é criado por IP Zlata Roshchina. Eles têm um jogo de plataforma arcade fofo em Poki: Sweet Run.

Site: poki.com

