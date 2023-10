Mechabots é um jogo de simulação em que o jogador deve montar seu próprio robô. Teste suas habilidades e precisão com este jogo! Escolha entre diferentes figuras de t-rex, desembale seu kit de construção e monte um mechabot incrível!Selecione as diferentes peças e use as ferramentas para montar o robô.Selecionar - Clique com o botão esquerdoTerminarch Games é uma colaboração de dois desenvolvedores baseados na Holanda. Eles costumavam desenvolver jogos em flash, mas como essa era estava chegando ao fim, eles decidiram migrar para desenvolvimentos em HTML5, com fortes conexões com o reino do flash. Eles também criaram Sushi Party, Scary Maze e Slime Maker.

Site: poki.com

