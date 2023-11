Sushi Party é um jogo de cobra no estilo Kawaii. Você está em uma arena com outras cobras e o objetivo é fazê-las esbarrar em você. Quanto mais sushi sua cobra come, maior ela cresce. Sushi Snake é baseado em Kawaii, que é a cultura japonesa de fofura. Essas cobras podem estar entre as cobras mais fofas que você já viu!Cursor - movaLMB - acelereTerminarch Games é uma colaboração de dois desenvolvedores baseados na Holanda. Eles costumavam desenvolver jogos em flash, mas como essa era estava chegando ao fim, eles decidiram migrar para desenvolvimentos em HTML5, com fortes conexões com o reino do flash. Eles também criaram JollyWorld, Scary Maze e Slime Maker.

Site: poki.com

