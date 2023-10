JollyWorld é um jogo de esportes sandbox criado pela Terminarch Games. Pegue sua bicicleta favorita, entre em um dos muitos níveis gerados pelos usuários e mergulhe em mundos únicos cheios de ação, cheios de perigos e surpresas! Você está à mercê das regras da física e precisa obedecê-las cuidadosamente se quiser sobreviver. Mantenha o equilíbrio na bicicleta, ande ou salte pelos obstáculos sem se machucar. Você ainda terá ferramentas como o gancho ou o Skippyball para ajudá-lo ao longo do caminho. Cada nível é diferente em termos de área, obstáculos e objetivos, então JollyWorld é como uma centena de jogos diferentes, todos reunidos em um só! Não se esqueça de mudar seu avatar, explorar e votar nos níveis criados por outros jogadores e experimentar o Editor para criar seu próprio nível!Clique no botão "Jogar" no menu principal e selecione um dos níveis que aparecerão a seguir .Ride - WASD ou teclas de setaJump - ZTurn around - Barra de espaçoJollyWorld foi criado pela Terminarch Games. Jogue seus outros jogos viciantes no Poki: Sushi Party, Mechabots, Slime Maker e Scary Maze

