Jelly Venture é um jogo de plataforma onde você é um metamorfo que quer se reunir com seu cachorro. Você tem a habilidade de se transformar em gelatina e se atirar quando quiser. Seu personagem irá correr automaticamente para frente, você deve arrastar o dedo ou o cursor do mouse pela área de jogo e soltar para pular e aderir a uma superfície. Você também tem a capacidade de passar por aberturas e túneis muito estreitos. Mas com grande poder vem uma grande responsabilidade, e você pode se encontrar em algumas situações complicadas se não tomar cuidado! Para sair de uma plataforma onde você está preso, você precisa se atirar para fora da plataforma e pousar em outra plataforma segura. Evite picos, armadilhas, água e outros perigos ambientais. Colete moedas e estrelas para poder gastá-las em skins legais e opções de personalização. Existem vários mundos diferentes com seu senso único de atmosfera visual. Você está pronto para explorar todos os mundos em Jelly Venture? Jelly Venture foi criado pela Terminarch Games. Eles têm outros jogos divertidos de arcade e habilidade multijogador no Poki: JollyWorld, sushi-party, Mechabots, Scary Maze, Slime MakerJelly Venture permite que você controle o Youtuber Jelly enquanto ele embarca em uma missão para se reunir com seu adorável cachorrinho Nala. Confira suas últimas postagens, tweets e músicas. Você pode jogar Jelly Venture gratuitamente no Poki. Jelly Venture pode ser reproduzido em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Jelly Venture. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.